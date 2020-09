Emergenza covid e scuole in affitto, manifestazioni d'interesse entro il 17 settembre

L'avviso volto ad individuare immobili per uso temporaneo per l'anno scolastico 2020/21

A seguito dell'emergenza sanitaria covid19, è intendimento del Comune di Trani effettuare una ricognizione, sul territorio al fine di verificare la sussistenza di uno o più immobili da acquisire in locazione passiva da adibire temporaneamente ad uso scolastico per l'anno scolastico 2020/2021, in considerazione dell'Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione n. 27189 del 19 agosto scorso.L'avviso è finalizzato ad individuare strutture e immobili disponibili ed idonei ad essere destinati ad uso scolastico, non costituisce avvio di alcuna procedura di gara pubblica, né promessa di contrattazione, né diritto di opzione.L'Ente si riserva, inoltre, la facoltà di non acquisire in locazione passiva alcun immobile anche se avente i requisiti richiesti. Scadenza presentazione manifestazioni di interesse: 17 settembre 2020. Qui bando e allegati.