Ennesimo scontro all'incrocio fra via Moro via Imbriani

Un ennesimo incidente stradale, fortunatamente senza gravi conaeguenze, si è verificato poco dopo la mezzanotte all'incrocio fra via Imbriani e via Moro: due sono le autovetture coinvolte, una Toyota ed una Fiat. I rilievi del caso stabiliranno moralità del sinistro e le eventuali responsabilità, ma sta di fatto che quel crocevia è sempre più spesso teatro di scontri o tamponamenti soprattutto, ma non soltanto, in orari notturni, motivo per cui si è spesso auspicato la realizzazione di un impianto semaforico.