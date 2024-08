Erasmus Sport, Trani unica città in Italia ad essersi aggiudicata un progetto per il secondo anno consecutivo

«Con orgoglio vi comunico che Trani quest'anno è l'unica città in Italia ad essersi aggiudicato un progetto "Erasmus Sport" per il secondo anno consecutivo. A dimostrazione della credibilità dimostrata lo scorso anno a livello europeo, l'orgoglio più grande sarà poter sedere al fianco di partner di primissimo livello internazionale quali le federazioni nazionali di calcio di Bulgaria, Romania e Lettonia, lo storico Sporting Club di Lisbona e come partner esterno la UEFA Calcio.ReScore Football (Re-imagining the Score in European grassroots Football) è stato immaginato per creare una prospettiva di sport sostenibile e circolare. Attraverso il coinvolgimento e l'istruzione di studenti di età compresa tra 10 e 14 anni e insegnanti di educazione fisica delle scuole primarie, di allenatori, dirigenti e giovani atleti di età compresa tra i 14 e 23 anni in 20 comunità europee, ReScore ha come obiettivo quello di fornire un cambiamento duraturo nell'interpretazione dello sport e di promuovere una cultura di sostenibilità all'interno della comunità calcistica di base europea.La città di Trani sarà coordinatrice di questo progetto per un valore di 400mila euro da ripartire poi tra i partecipanti. Evviva lo sport, evviva i nostri ragazzi»: lo afferma in una nota Giacomo Marinaro, presidente del Consiglio Comunale di Trani.