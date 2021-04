Esenzione bollo auto: tutti i casi previsti nel 2021

CHE COS'E' E COME SI CALCOLA IL BOLLO AUTO

OGNI REGIONE HA I SUOI PARAMETRI

BOLLO AUTO: NON TUTTE LE REGIONI APPLICANO LA PROROGA

entro il 20 gennaio 2021 se il bollo è scaduto a dicembre 2020

entro il 31 maggio 2021 se il bollo scade ad aprile 2021

entro il 30 settembre 2021 se il bollo scade ad agosto 2021

il pagamento del bollo auto 2021 deve avvenire entro la fine del mese successivo alla sua scadenza

SE NON RISPARMI SUL BOLLO AUTO, RISPARMIA CON L'ASSICURAZIONE ONLINE

Si è parlato a lungo dell'eventualità di un'abolizione del Bollo auto. La proposta però, di fatto, pare sia rimasta ancora sul tavolo del Governo. In attesa di ulteriori decisioni, vediamo lo stato dell'arte.Intanto partiamo dalle definizioni: che cos'è il Bollo auto? E' una tassa di possesso regionale che spetta a tutti i possessori di un'auto indicati dal PRA, ossia il Pubblico Registro Automobilistico. Per il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna il pagamento del bollo viene gestito dall'Agenzia delle EntrateIl bollo va pagato ogni anni indipendentemente dal fatto che il tuo veicolo circoli o meno. L'omissione del pagamentoDa che cosa dipende l'importo? Dalla potenza del veicolo che viene espressa in kW (cavalli) e di conseguenza dal suo impatto ambientale.Se ogni Regione italiana applica i propri parametri, il bollo auto può variare da regione a regione. Per calcolarlo quindi è fondamentale avere sotto mano il libretto di circolazione. Sotto la diciturae la classe ambientale. E' dunque facilmente comprensibile che la proroga non sia applicata in tutte le Regioni.Ecco quali sono le Regioni italiane che hanno deciso di applicare la proroga del bollo auto 2021: