"Etica&Politica" interviene sulla nomina diretta degli scrutatori referendari

Ma anche basta! Apprendiamo con estrema sorpresa che questa Amministrazione Comunale ha deciso, ancora una volta, di scegliere "personalmente" gli Scrutatori per la prossima tornata Referendaria, rinunciando ad effettuare un sorteggio pubblico.Questo altro non è che "uno schiaffo" ai Cittadini e alle Cittadine che pretendono giustamente che gli Amministratori siano lontani da favoritismi di bassa lega. Non ci resta che prendere atto e dichiarare pubblicamente la Ns. Contrarietà.Questa maggioranza, non può rappresentarci e non può rappresentare tutti i Cittadini che ci hanno creduto al momento del voto. Come Associazione ribadiamo la decisione assunta al tempo della costituzione che non ci saremmo presentati come lista alle prossime Elezioni Comunali, ma alla luce di quanto accaduto ci vediamo sempre più determinati ad attivarci "Politicamente" per suggerire all'Opinione Pubblica Candidati che si faranno portatori di un'altra idea di come amministrare la Città e condivideranno i Nostri Valori e Principi.