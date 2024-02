Evasi dal carcere di Trani, il comunicato ufficiale diramato dai Carabinieri

Dopo le prime informazioni e foto in bianco e nero diffuse in esclusiva dalla redazione di Traniviva, è stato diramato un comunicato ufficiale da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Trani con le foto segnaletiche a colori dei due evasi. Lo riportiamo qui di seguito:«Nel pomeriggio odierno due detenuti sono evasi dal carcere di Trani. Si diffondono per la collaborazione della cittadinanza che in caso di avvistamento, è invitata a contattare il numero di emergenza 112».