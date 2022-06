Ex lido Mongelli, ordinata l'immediata sospensione dei lavori perché «non conformi alla pratica edilizia presentata»

Il dirigente dell'Area Urbanistica, Demanio e Ambiente, l'architetto Francesco Gianferrini, ha emesso un'ordinanza di sospensione dei lavori nella spiaggia libera con servizi denominata Lido Levante (ex lido Mongelli).Su nota della Guardia di Finanza, stazione navale di Bari, sono state accertate «lavorazioni in difformità al titolo presentato». Nel dettaglio trattasi del «posizionamento di 14 blocchi lungo la battigia, nonchè la modifica planimetrica e delle dimensioni del chiosco bar, servizi igienici e deposito attrezzature»; «modifica dello stato dei luoghi con apporto di materiale lapideo, livellamento dell'area detenuta in concessione con modifica delle quote esistenti, in violazione delle prescrizioni impartite al punto n.1 dell'Autorizzazione Paesaggistica n.4/2018».In conclusione i lavori in fase di esecuzione non sono conformi alla pratica edilizia presentata e pertanto il Comune di Trani ha ordinato la loro sospensione immediata.