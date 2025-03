Family Lab a Trani: "Genitori e figli nell'era digitale, come proteggersi dal cyberbullismo"

Oggi alle ore 18:00, in via Caposele n.60, nell'ambito del progetto "FAMILY LAB TRANI" (Città di Trani e Città di Bisceglie) è previsto un incontro fondamentale per imparare come proteggere i propri figli dai pericoli del cyberbullismo e comprendere il ruolo dei genitori in un mondo sempre più digitale: "Genitori e figli nell'era digitale, come proteggersi dal cyberbullismo", a cura dell'Avv. Francesca Paparesta e della Dott.ssa Nicoletta Berardi, Psicologa. L'evento offrirà strumenti pratici e strategie per affrontare il fenomeno del bullismo online, promuovendo la sicurezza e il benessere psicologico di giovani e famiglie.La partecipazione a tutte le iniziative del FAMILY LAB è GRATUITA, previa apposita iscrizione e verifica della disponibilità di posti. Info: tel. 0883 011094_ Mail: familylabtrani@libero.it