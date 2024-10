Family Lab, via alle attività

Orientamento all'offerta dei servizi territoriali e supporto all'accesso agli stessi

Consulenza Psicologica – attivazione di percorsi brevi volti a sostenere il cittadino all'interno della propria rete affettiva, relazionale e valoriale, al fine anche di esplorare le difficoltà legate a fasi di transizione e stati di crisi, rinforzando la capacità di scelta, di problem solving o di cambiamento

Consulenza Pedagogica ed Educativa rivolta a genitori in difficoltà nella relazione con i figli o derivante da eventi di crisi o che semplicemente necessitino di consulenze per la gestione di particolari momenti del ciclo di vita della famiglia

Mediazione Culturale da attivare per favorire e facilitare l'inserimento nel contesto territoriale dei cittadini stranieri, mediante consulenze circa le offerte del territorio ed attività di socializzazione

Consulenza Legale, che i cittadini potranno richiedere per essere orientati nell'individuazione delle istituzioni, dei percorsi e delle scelte. Non sono previsti patrocini e/o incarichi legali

Orientamento scolastico e professionale a giovani ed adulti che richiedono un supporto legate alle opportunità scolastiche e lavorative

Partecipazione ad attività ricreative e di socializzazione per adulti, genitori con figli (dai 2 ai 10 anni), ragazzi (dai 13 anni);

I centri servizi per le famiglie sono promossi dall'Ambito territoriale sociale di Trani - Bisceglie e gestiti dall'ATI formata dalla coopertiva sociale Shalom, Vivere Insieme e dal Consorzio Metropolis.I centri sono veri e propri presidi di ascolto, orientamento e accompagnamento per nuclei familiari, adulti e giovani residenti nei Comuni di Trani e Bisceglie che necessitano di consulenza specialistica, spazi formativi/informativi, spazi aggregativi, interventi di supporto alla genitorialità, accompagnamento ai servizi.I Family Lab sono luoghi dedicati a tutta la cittadinanza, dove famiglie, adulti, ragazzi possono godere di uno spazio per condividere e dedicarsi del tempo durante le attività ed i laboratori pensati ad hoc per le loro esigenze.Particolare attenzione sarà dedicata alla conoscenza degli istituti dell'affido familiare e dell'adozione mediante incontri formativi con esperti, testimonianze di famiglie che hanno deciso di aprirsi a questo percorso di amore, sessioni formative con le famiglie che forniranno la propria disponibilità all'iscrizione nelle banche dati delle famiglie affidatarie.Inoltre, per la prima volta, nelle città di Trani e Bisceglie è attiva un'Unità Mobile di strada che presidia, durante i fine settimana, dal venerdì alla domenica dalle ore 22.00 alle ore 01.00, i luoghi informali più frequentati dalle ragazze e dai ragazzi, come pub, discoteche, piazze, strade, eventi, e altro. Attraverso l'Unità Mobile si promuoveranno campagne informative sui rischi causati dal consumo di sostanze e alcolici, sulla guida sicura, nonché saranno promosse campagne informative sulla sessualità consapevole e il benessere della persona.Il Centro Servizi per le Famiglie prevede, inoltre, la realizzazione di attività di supporto alla genitorialità e neogenitorialità con l'attivazione di spazi di consulenza e confronto; incontri formativi ed informativi con esperti di tematiche sociali, psico-educative, sanitarie, etc.; promozione dell'auto organizzazione delle famiglie; incontri di approfondimento sulle tematiche attinenti l'adolescenza e le problematiche connesse all'età evolutiva; incontri di sensibilizzazione presso gli Istituti Scolastici.Inoltre lo Spazio Giovani potrà essere utilizzato liberamente dalle ragazze e dai ragazzi chiedendone la disponibilità ai referenti dei centri servizio.Dal mese di ottobre sono partite le iniziative ricreative ed informative, rivolte ad adulti, genitori e figli e ragazzi, sia a Trani che a Bisceglie.Di seguito le iniziative in programma nello spazio di Trani, via Caposele.LABORATORI GENITORI - FIGLI (dai 2 ai 10 anni)Laboratorio di lettura animata di albi illustrati "Un Baule di racconti"Giovedì 24 ottobre dalle ore 17.30 (per genitori e figli dai 2 ai 4 anni) e lunedì 28 ottobre dalle ore 17.30 (per genitori e figli dai 4 ai 6 anni)Laboratorio teatrale "Recit…AZIONE!"a cura di Giuseppe Francavilla: da lunedì 21 ottobre ore 17.30 (per genitori e figli dai 3 ai 5 anni)Babywearing e fascioteca con l'esperta puericultrice Anna Mongiello "Unamammabradipo"Sabato 26 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.00SPAZIO GIOVANI (dai 13 anni)Laboratorio di Disegno creativo e Fumettistica con Giacinto PoliDa venerdì 25 Ottobre alle ore 17.00"Play or Game over": giochi da tavolo e di societàDa giovedì 24 Ottobre alle ore 18.30Laboratorio "LEGO 3D Marvel"Da lunedì 21 ottobre alle ore 18.00Aperitivo Creativo: metti in mostra il tuo talento!Da venerdì 25 ottobre alle ore 18.30INCONTRI ED ATTIVITÀIncontri "Noi ci siamo… e voi?" rivolti alle Scuole Secondarie di II^ Grado per la presentazione della campagna di sensibilizzazione "#Sbullatevi"Incontro "C'ho l'ansia" rivolto agli studenti di Scuola Secondaria di I^ GradoLaboratorio "Cucine dal Mondo", dialogo interculturale e sociale tramite la preparazione di piatti tipiciMercoledì 23 Ottobre alle ore 18.30Incontro "Donne al Centro: l'antica arte dell'hennè"Lunedì 21 Ottobre alle ore 18.30SPOOKtacular PartyFesta di Halloween giovedì 31 ottobre dalle 17.00 per genitori e figliINCONTRI, EVENTI ED INIZIATIVELo chiamavano svezzamento: per il momento sono solo IO! a cura della Dott.ssa Pierangela Rana-Associazione D.A.M.A.Giovedì 17 Ottobre alle ore 17.30Occhi in gioco, valutazione ortottistica gratuita per minori ed informazione per i genitoria cura del Dott. Pistillo Domenico: lunedì 21 Ottobre dalle ore 17.30Il caffè dei nonni in collaborazione con l'Associazione AUSERVenerdì 25 Ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00S.O.S. Allattamento, sportello di sostegno alle neomamme a cura dell'Associazione D.A.M.A., attivo su prenotazione.La partecipazione su libero accesso a tutte attività e consulenze è vincolata alla disponibilità di posti ed è organizzata a mezzo prenotazioni, pertanto i cittadini interessati a parteciparvi dovranno recarsi presso i Centri per effettuare l'iscrizione, dove saranno accolti dalle equipe di professionisti presenti.Per informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti:Family Lab TraniTelefono: 0883/011094E mail: familylabtrani@libero.it.