Giornata mondiale degli abbracci, Family Hug a Trani e Bisceglie

In occasione della giornata mondiale degli abbracci (lunedì 20 gennaio), i centri servizi per le famiglie di Trani e Bisceglie propongono l'evento itinerante "FamilyHug", un'iniziativa dedicata alla promozione dei legami familiari e del valore affettivo degli abbracci come strumenti di connessione e sostegno reciproco.L'evento, che avrà inizio alle ore 11, prevede la realizzazione di un video finalizzato al coinvolgimento attivo della comunità locale: l'operatore del centro servizi famiglie con apposito cartello di riconoscimento del FamilyLab chiederà ai passanti di ricevere o dare un abbraccio.Di seguito i luoghi delle città che saranno animati:• Bisceglie:dalle ore 11:00 presso Piazza Vittorio Emanueledalle ore 13:00 presso Incrocio Strada Cala dell'Arciprete• Tranidalle ore 11:00 presso Piazza della Repubblicadalle ore 13:00 presso Via Tasselgardo"FamilyHUG" si propone di sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza dei momenti di connessione fisica ed emotiva all'interno delle famiglie e della comunità, favorendo la creazione di un ambiente positivo, inclusivo e solidale. L'iniziativa mira a sottolineare la centralità delle relazioni affettive nel contesto sociale e a riscoprire la bellezza dei legami familiari attraverso un gesto simbolico di affetto come l'abbraccio.L'evento rappresenta un'occasione unica per vivere insieme un'esperienza di comunità, condividendo momenti di gioia e di empatia e per offrire uno spazio di socializzazione aperto a tutti i cittadini, celebrando insieme il valore di ogni famiglia ed il potere degli abbracci come espressione di connessione e sostegno emotivo.L'invito alla partecipazione è esteso a tutti i membri della comunità locale, affinché FamilyHug diventi un'occasione di riflessione e condivisione collettiva, nel segno della solidarietà e della valorizzazione delle relazioni umane.