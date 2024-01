Riprendono gli incontri gratuiti del progetto "Non ti scordar di te"

Il progetto "riprende le attività e inizia il nuovo anno con gli incontri dedicati alla genitorialità a cura del dottor, psicologo dell'associazione ". Nel cuore del giardino della sede deproseguono inoltre i lavori che daranno vita al ", uno spazio aperto in cui la bellezza della natura si manifesterà nell'orto e nelle aiuole che accoglieranno le iniziative estive, mirate a coinvolgere comunità, turisti e associazioni.Gli incontri gratuiti con il dottor, psicologo esperto in scienze umane e mediatore familiare, formatore e counselor specializzato nelle relazioni interpersonali, riprenderannonella sede de "Il Pineto", via Annibale Maria di Francia 189 a Trani, e si entrerà nel cuore del percorso dedicato all'inclusione sociale e sostegno alla genitorialità con l'approfondimento del tema Come gestire i problemi in età evolutiva particolarmente sentito e di grande attualità, con un focus incentrato sui metodi di intervento nelle situazioni più difficili, rivolto a genitori, coniugi o ex coniugi, e genitori single.Le associazioni "Il Pineto" di Trani e "Arca dell'Alleanza" di Bisceglie, vincitrici del bando Puglia Capitale Sociale 3.0., proseguono così la strada per restare al fianco delle famiglie attraverso i diversi progetti che proseguiranno fino al 2024, quando saranno completati i lavori nel "Giardino dei sensi".