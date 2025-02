Affidiamoci, un percorso di sostegno per le famiglie in affido a Trani

Oggi, alle ore 18:00, prende il via il percorso "Affidiamoci" presso il Family Lab di Trani, dedicato alle famiglie che stanno vivendo l'esperienza dell'affido familiare. Un'iniziativa pensata per offrire sostegno, supporto e un'opportunità di crescita attraverso momenti di condivisione e confronto.Il percorso è gratuito e aperto a tutte le famiglie interessate, ma è necessaria una pre-iscrizione per verificare la disponibilità di posti. L'incontro si terrà presso la sede del Family Lab in Via Caposele, 60, a Trani.Durante questo evento, le famiglie avranno l'opportunità di affrontare le sfide legate all'affido e condividere le proprie emozioni con esperti e altre persone che stanno percorrendo un cammino simile. Il supporto emotivo e pratico fornito dall'iniziativa contribuirà a rendere l'esperienza dell'affido più serena e consapevole.Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Family Lab al numero 0883 011094 o via e-mail all'indirizzo familylabtrani@libero.it.Un'opportunità importante per crescere insieme, affrontare le difficoltà e vivere con maggiore consapevolezza l'esperienza dell'affido familiare.