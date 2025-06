Family Lab porta i servizi per le famiglie nei quartieri di Trani e Bisceglie

I Centri Servizi per le Famiglie, promossi dall'Ambito Territoriale Sociale dei Comuni di Trani e Bisceglie e gestiti dall'ATI composta dalla Cooperativa Sociale Shalom, dalla Cooperativa Vivere Insieme e dal Consorzio Metropolis, rappresentano ormai un riferimento stabile e strutturato di ascolto, orientamento e accompagnamento rivolto a famiglie, adulti e giovani del territorio.I servizi offerti, completamente gratuiti, includono consulenze specialistiche in ambito psicologico, educativo, pedagogico e legale, interventi di mediazione culturale, orientamento scolastico e lavorativo, spazi formativi e informativi, nonché attività ludico-ricreative e percorsi di sostegno alla genitorialità, con particolare attenzione ai momenti di transizione e alle fragilità relazionali.I Family Lab di Trani e Bisceglie, in particolare, costituiscono luoghi aperti alla cittadinanza in cui si promuove il benessere relazionale, la crescita personale e la partecipazione comunitaria, attraverso attività calibrate sui bisogni emergenti dei nuclei familiari.Con l'avvio della programmazione di giugno 2025, l'Ambito introduce una significativa novità metodologica: numerose iniziative si svolgeranno all'esterno delle strutture, nei parchi, nei quartieri e negli spazi urbani ad alta frequentazione, al fine di consolidare la rete territoriale di prossimità e facilitare l'accesso ai servizi. L'approccio adottato mira a promuovere la prossimità educativa nei contesti di vita quotidiana, potenziando l'interazione tra operatori, famiglie e comunità.La programmazione del mese di Giugno prevede una fitta rete di appuntamenti sul territorio. In allegato le iniziative in programma nella città di Trani e di Bisceglie.