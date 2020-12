Federica e Maria Pia Paradiso alla manifestazione internazionale per la Giornata mondiale delle persone con disabilità il 3 dicembre 2020

I video di Federica e Maria Pia Paradiso, gemelle tranesi di 22 anni, sono stati selezionati per partecipare alla manifestazione internazionale indetta dal Servizio nazionale per la pastorale delle persone con disabilità per il 3 dicembre prossimo, in occasione della Giornata mondiale delle persone con disabilità. L'evento online dal titolo "La profezia della fraternità", avrà inizio alle ore 18.00 e prevede, tra gli altri, il messaggio del Santo Padre Francesco.Ed è proprio il Papa che ha ispirato il tema di quest'anno quando ha dichiarato che ognuno di noi ha sperimentato che siamo tutti sulla stessa barca, la grande fatica, il timore ma anche la possibilità di un tempo nuovo. Le persone con disabilità sono state e sono, in questo tempo, segno di speranza sull'ignoto perché si fidano.Le sorelle pugliesi fanno parte con la loro famiglia dell'equipe della Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie che segue la catechesi per i disabili, diretta da don Vito Sardaro ed hanno accettato l'invito a essere "testimoni di speranza" in questo tempo difficile."Bisogna avere cura della felicità" canta Federica, nel suo video dal titolo "Come ci capita", invitandoci a coltivare le passioni come la musica, lei stessa ha realizzato un sogno e dice "il dolore si trasforma in possibilità".Le fa eco Maria Pia, laureata in scienze turistiche come la sorella, che in un altro video recita un suo brano "Mi piace chi ha sogni, chi ha favole da raccontare… mi piace chi sa che può volare". Un inno alla vita e alla possibilità di esprimere tutte le proprie potenzialità.L'evento di condivisione e di preghiera del 3 dicembre, "La profezia della fraternità", è aperto a tutti ed in particolare agli operatori pastorali, persone con disabilità, religiosi e realtà associative.Per seguire l'evento ci si può collegare ai canali Youtube e Facebook della Conferenza Episcopale Italiana o al link: http://chiesacattolica.webex.com/chiesacattolica/onstage/g.php?MTID=ebae41d03febb039e27781a7196cff5ca.