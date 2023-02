Federica Paradiso vince il premio della sala stampa al Festival di Sanremo della canzone Cristiana

Avrà tantissime cose da raccontare, Federica Paradiso, al suo ritorno a Trani dopo una settimana intensa di emozioni trasmesse e ricevute nella atmosfera della settimana della canzone a Sanremo.Avevamo incontrato Federica e la sua maestra di canto, anzi, vocal coach Come ci aveva corretto e precisato, Anna Maria Loiacono, appena giunta con la sua famiglia da Trani.L'adrenalina a mille che ci aveva comunicato ha funzionato alla grande , e con un testo scritto da Mizio Vilardi e ispirato alle parole di Don Tonino Bello ha conquistato il pubblico e la critica vincendo addirittura il prestigioso Premio della Sala Stampa del Festival di Sanremo della canzone Cristiana, probabilmente ancora più prezioso del riconoscimento principale, grazie agli intensi contenuti trasmessi e alla interpretazione coinvolgente e appassionata di Federica.Così la gioia espressa da Vilardi sulla sua pagina FacebookComplimenti Federica Paradisoche ieri sera ha vinto il Premio della Sala Stampa del Festival della Canzone Cristiana di Sanremo 2023 con una canzone da me scritta ed ispirata dalle parole di Don Tonino BelloGrazie ad Alex Grasso per la super produzione musicale e ad Anna Maria Loiacono vocal coach di FedericaNell'attesa di farvi ascoltare la canzone, un grandissimo ringraziamento va alla Fondazione don Tonino Bello e al suo Presidente Giancarlo Piccinni che ha creduto fortemente in questo progetto.In foto la nostra super Federica con il Direttore artistico del festival Fabrizio Venturi