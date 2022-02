La casa editrice Ad Maiora premiata a SanremoSol, appuntamento tra i più esclusivi della settimana sanremese

Tra gli appuntamenti più esclusivi della settimana di Sanremo, spicca il Gran Gala' SanremoSol, format giunto alla settima edizione, diretto da Giuseppe Grande e condotto da Beppe Convertini. Il contenitore culturale della città dei fiori mira a promuovere e valorizzare i vari settori, dalla musica, alla moda, passando per il patrimonio storico-artistico, dei luoghi della formazione, dell'enogastronomia, dell'imprenditoria e tanto altro.Celebrities, istituzioni e cantanti, i premiati di questa edizione sfileranno sul red carpet del maestoso Victory Morgana Bay domani, 3 febbraio, alle ore 20, a Sanremo. Tra le eccellenze che brillano nel panorama nazionale, spicca la casa editrice pugliese Ad Maiora, che riceverà l'ambito riconoscimento. A ritirarlo il patron e amministratore unico Giuseppe Pierro. "Non potevo ricevere regalo più bello per i 20 anni della mia creatura - ha detto il presidente Giuseppe Pierro -. Condivido questo riconoscimento con tutti coloro che in questi lunghi anni non hanno mai abbandonato l'idea di fare cultura col cuore, con lo spirito della famiglia, del sacrificio e dell'abnegazione. Con il tempo e la pazienza i risultati arrivano, - ha concluso Pierro - e per noi questo è un giorno bellissimo".Tra gli altri nomi anticipati dalla commissione di SanremoSol, Albano, Amadeus, Iva Zanicchi, Stefano Coletta direttore di Rai Uno, Ornella Muti alla conduzione della prima serata del Festival assieme ad Amadeus, il maestro internazionale Fio Zanotti, il maestro Enzo Campagnoli (quest'anno dirigerà Michele Bravi e Dargen D'Amico) e il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri. Si prevede dunque come la serata più glamour ed esclusiva, con un menù stellato e un parterre di ospiti provenienti dal mondo istituzionale, dello spettacolo, della musica, del giornalismo e dello sport.