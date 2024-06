Festa della Musica, a Trani concerto di RitMiMisti

In occasione del solstizio d'estate, in tutta Europa si celebra la festa della Musica, giunta quest'anno alla sua trentesima edizione. In Italia la festa è patrocinata dal Ministero della Cultura e vi hanno aderito 692 città, programmando 986 eventi che coinvolgono oltre 18 mila musicisti.A Trani, l'associazione musicale "ritMiMisti", aderisce alla festa con "ArmOniA", un evento in cui sarà possibile ascoltare musica di qualità, eseguita rigorosamente dal vivo.L'appuntamento è per Domenica 23 giugno alle 21 (porta ore 20.30) presso il centro Jôbel, in via Giuseppe Di Vittorio, 60.Il programma della serata si compone di due set molto diversi tra loro. Ad aprire sarà il duo composto da Pino Cava (chitarra) e Vincenzo Fanelli (flauto), con una performance che, oltre alla musica, contempla la proiezione di materiale audiovisivo inedito.Seguirà il concerto dei giovani jazzisti del «MG Hammond organ trio», con Marco Galeandro (organo), Marco Menchise (chitarra) e Massimo Mazzone (batteria). La partecipazione è libera e non è necessario prenotarsi.