Festeggiamenti in onore della Madonna Addolorata: il programma

sebbene regolarmente svolte "in presenza" applicando le direttive curiali

anche

in diretta streaming

Facebook

Arciconfraternita SS. Addolorata - Trani

Riceviamo e pubblichiamo il programma in onore della B.V. SS Addolorata. Anche in considerazione delle ben note restrizioni anti-Covid19, così come avvenuto nella scorsa Quaresima le funzioni -in merito - saranno trasmesseLe celebrazioni prenderanno il viapresieduto dal Padre Spirituale Sac. Can. Michele Cirillo e proseguiranno, come da programma, con i quotidiani appuntamenti delfino allaLunedì 7 Settembre 2020Ore 19.15 Santo Rosario Meditato della B.V. Maria SS. Addolorata guidato dal Rev.mo Padre Spirituale Can. Sac. Michele CirillloDall'8 al 14 SettembreSolenne Settenario in onore di MARIA SS. ADDOLORATAOre. 7.45 Santo Rosario, preghiera delle Lodi e Celebrazione EucaristicaOre 18.30 Santo RosarioOre 18.15 Vespri votivi della B.V. Maria SS. Addolorata presieduti dal Rev.mo Padre SpiritualeSabato 12 Settembre 2020Ore 20.30 Rassegna organistica "La Girolmeta 2020", concerto per organo e violinoDomenica 13 Settembre 2020Ore 11.30 Celebrazione EucaristicaOre 18.30 Santo RosarioOre 19.15 Vespri solenni della B.V. Maria Addolorata e Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.mo Padre Spirituale.Mercoledì 15 Settembre 2020Solennità della B.V. MARIA ADDOLORATAOre 7.30 Celebrazione EucaristicaOre 9.00 Celebrazione EucaristicaOre 10.00 Celebrazione EucaristicaOre 11.15 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.mo Padre Spirituale Can. Sac. Michele Cirillo. Supplica alla Beata Vergine Maria AddolorataOre 18.30 Santo RosarioOre 19.15 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani Barletta Bisceglie. Durante la Celebrazione Eucaristica, i Novizi, secondo il rito stabilito, saranno ammessi alla Professione nell'Arciconfraternita.