Festival del Tango, stasera l'esibizione della leggenda vivente Miguel Angel Zotto

C'è molta attesa per l'esibizione della leggenda del tango Miguel Angel Zotto di stasera per la VII edizione del Festival del Tango di Trani. Riconosciuto da pubblico e critica come il miglior ballerino di tango al mondo, Zotto firma per la terza volta la direzione artistica di questo festival che si candida di diritto per l'alta caratura del suo cast artistico a divenire uno dei migliori festival al mondo.Esattamente come l'inventore del tango nuevo, il compositore Astor Piazzolla, il cui nonno pescatore era tranese e partì per l'Argentina in cerca di un futuro migliore, anche Miguel Angel Zotto ha ascendenze italiane, nello specifico lucane. Suo nonno, infatti, Miguel Arcangelo Zotta (il cognome fu poi modificato nei registri degli emigrati) partì da Campomaggiore in Basilicata alla fine dell'Ottocento alla volta dell'Argentina in cerca di fortuna.(Villa Ballester 1958) è un ballerino di tango di fama mondiale. Da oltre trent'anni calca i palchi più importanti del mondo tra festival, conferenze e performance. Nel 1988 ha creato la compagnia Tango X2, di cui è regista, coreografo e primo ballerino. Da qualche anno ha scelto di trasferirsi con la famiglia a Milano, dove ha fondato con la moglie Daiana Guspero la Zotto Tango Academy, la prima accademia internazionale di tango argentino. Icona di questa danza e della sua anima più vera, Zotto è universalmente riconosciuto come Maestro da tutti i maestri di tango. È stato eletto in Argentina, tramite voto popolare, uno dei tre migliori ballerini di tango di sempre. Ha scritto il libro, uscito da poco: "Te siento. Il linguaggio segreto del tango e l'arte della coppia", scritto a 4 mani con la sua compagna di vita e sulla scena Daiana Guspero.Questa sera si esibirà proprio con Daiana Guspero, illuminando anche la VII edizione del Festival del tango di Trani. È atteso tanto pubblico di appassionati ed estimatori di questa danza, ma soprattutto di Zotto, da molti considerato la personificazione del tango, il ballerino per antonomasia insomma. Voluto fortemente dagli organizzatori,, Zotto si sente anche un po' tranese, per altro il fil rouge che lo lega alla cittadina pugliese nel segno di Piazzolla è forte. Lo stesso Zotto ha conosciuto colui che ha portato la musica tanghera alla vastissima platea popolare internazionale, e ha ballato anche in una delle sue tango-operita "Maria de Buenos Aires".Il Festiva si fregia da quest'anno del prestigioso riconoscimento dellaNeanche Giove pluvio ferma l'energia positiva e travolgente del tangoa partire dalle ore 22,30,, già speaker di Radionorba.L'organizzazione, considerati i più recenti bollettini meteo ha messo a disposizione di tutti coloro che convergono a Trani per il Festival e per Zotto un servizio transfert con navette gratuite che partiranno dal Castello di Trani e accompagneranno i tangueri al palazzetto dello sport. Il servizio sarà attivo dalle 21,45 alle 4 della mattina. Le dimensioni del Pala Assi consentono di accogliere i tantissimi appassionati e tangueri convenuti in città in occasione di questa VII edizione del Festival.