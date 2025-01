Festival delle Bande Musicali”: in villa si é esibita l’Orchestra sinfonica di fiati “Davide Delle Cese” di Bitonto

Ieri è toccato al complesso bitontino "Davide delle Cese", diretto dal M° Vito Vittorio De Santis e composto da circa trentacinque elementi.Il complesso bandistico della città di Bitonto, si è distinto per il suo repertorio estremamente classico, facendo risuonare nella cassa armonica della villa comunale arie di Puccini – "Vissi d'arte, vissi d'amore" tratta dalla Tosca o ancora "Nessun dorma" dalla Turandot; l'"Ouverture" e il "Brindisi" dalla Traviata di Verdi, e la "Casta Diva" dalla "Norma" di Bellini, per citare le più famose. Ma ha eseguito anche brani meno conosciuti al grande pubblico, come la "Marcia sinfonica Artemide" di De Santis. Il direttore d'Orchestra, il M° De Santis, ha spiegato che la scelta del programma è stata dettata dalla precisa volontà di riportare tra le masse la grande musica classica, facendo riscoprire anche autori poco conosciuti; l'associazione culturale a cui appartiene l'Orchestra omonima, infatti, ha come obiettivo quello di far scoprire autori – soprattutto locali – le cui composizioni non hanno nulla da invidiare ai più famosi verdi, Puccini o Mascagni, ma che non hanno avuto la stessa fortuna di questi ultimi.L'Orchestra Sinfonica di fiati di Bitonto è già nota per la sua attività al livello nazionale e internazionale: ha preso parte a diverse rassegne bandistiche, come quella di San Leo, nelle Marche, spingendosi fino a Vienna e nella prima domenica del mese ha fatto tappa anche qui a Trani, grazie al festival.