Fitto casa 2021, Giannetti (Pd): «Provvedimento atteso da molto tempo»

La Segreteria cittadina del Partito Democratico di Trani, prende atto che è notizia di questi giorni l'approvazione della graduatoria provvisoria per l'ammissione ai benefici fitto casa in competenze per l'anno 2021."È un provvedimento che molte famiglie in difficoltà attendevano da tempo" dice il segretario del Circolo, Antonio Giannetti."Purtroppo il problema casa, in momenti come questi, è vissuto con particolare attenzione e non possiamo che essere felici per questo provvedimento".In graduatoria sono risultate idonee 1682 istanze di cui 1004 di Fascia A e 678 di Fascia B. Per eventuali ricorsi e per integrazione documentale, c'è tempo fino alle ore 12 di venerdì 17 marzo.La misura di sostegno ammonta complessivamente a 3.522.108,06 euro in quanto, a poche ore dalla scadenza del termine, l'amministrazione comunale di Trani è riuscita ad aggiudicarsi ulteriori 587.569,38 euro dalla Regione Puglia, da aggiungersi al contributo comunale già deliberato, di 489.089,90 euro.