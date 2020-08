Flop Utd, tifosi in protesta contro Quarto fuori lo stadio comunale

Fumogeni, striscioni e cori di protesta. Fuori lo stadio comunale di Trani è iniziata la protesta contro l'ormai ex presidente della Utd Sky Trani, Danilo Quarto per l'abbandono improvviso quanto inaspettato avvenuto nelle scorse ore. A manifestare un nutrito gruppo di tifosi (circa 300) che ha deciso di darsi l'appuntamento per commentare quanto sta accendendo in città ma soprattutto rimarcare l'attaccamento ai colori bianco-azzurro della maglia tranese. Finora la protesta si sta svolgendo in maniera pacifica e senza troppo disordine. I sentimenti che prevalgono nei protestanti sono delusione e rabbia per un progetto fallito sul nascere. Gli striscioni recitano: "Volevi fare il presidente con i soldi della gente", "parlavi di programmazione, speculando sulla nostra passione", "Trani merita rispetto".