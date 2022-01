Fondo sperimentale per emergenza abitativa, accolte tutte le domande

Sono state tutte ammesse le domande presentate dai cittadini in risposta all'avviso pubblico per l'ottenimento di contributi finalizzati alla prevenzione del disagio sociale derivante da problematiche abitative.La misura sperimentale, concepita dall'Amministrazione per attuare ulteriori azioni a tutela di soggetti fragili o con situazioni economiche precarie che hanno difficoltà ad inserirsi nel mercato delle locazioni, si è tramutata nell'istituzione di un fondo di circa 40mila euro. A seguito della pubblicazione dell'avviso, sono pervenute 25 domande, tutte ammesse e finanziabili.Si tratta, come detto, di un ulteriore intervento concepito nell'ambito delle numerose politiche sociali messe in atto dal governo cittadino, in particolare per fronteggiare l'emergenza abitativa, acuita dalla contestuale emergenza pandemica e dalle implicazioni di natura economica e sociale. Dati alla mano, hanno colto questa opportunità molti under 40 (più del 50% delle pratiche presentate).