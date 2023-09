Fontane dai mille colori, una tinta di nero, l'altra torna al giallognolo

Tema ricorrente, che riguarda amministrazione e cittadini, è la manutenzione della "cosa pubblica", soprattutto qualora si tratti di luoghi cardine della città in cui, per cittadini e turisti, è obbligatorio il passaggio.Questa mattina le fontane di Piazza della Repubblica, troppo spesso martoriate da inciviltà, hanno assunto colori che si distaccano da quelli ordinari: un colore giagnolo che richiama allo stantio è protagonista nella fontana alle spalle del locale Bubbles, un colorito scuro tendente al marrone, invece, sovrasta ľacqua dell'altra.Le "sostanze" che creano questa situazione non sono ben identificate, ma si può dire che palesemente si tratti di sporcizia. Come anche può confermare lo sgradevole odore che si diffonde nell'aria circostante.La patina che si è venuta a formare e che stagna sulla fontana da questa mattina ricorda palesemente ľalga che ogni estate infastidisce i bagnanti, ma per lo meno il mare è un "bacino" aperto. Il giallo stantio invece è un fenomeno già verificatosi.La fontane, come detto molte volte, fanno parte del cuore della città. Non rispettare i le opere che abbelliscono i quartieri è un grosso autogol, specialmente se sono situate in luoghi di passaggio.Si confida in un intervento immediato di chi di dovere come negli altri casi. L'auspicio è che il buon senso di tutti, indistintamente, prevalga in futuro. Siamo noi i primi tutori della città.