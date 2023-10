Fornitura gratuita libri di testo 2023/24, è possibile consegnare la documentazione

Compilazione del modulo allegato di dichiarazione della spesa sostenuta con allegata copia di un documento di identità in corso di validità;

Copia dei documenti fiscali (scontrini, fatture, etc.) attestanti la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri (gli originali dovranno essere obbligatoriamente conservati dal richiedente per 5 anni)

Copia dell'istanza di candidatura, da scaricare dal portale regionale www.studioinpuglia.regione.puglia.it

Si informano le famiglie che a partire da giovedì 2 novembre 2023 e fino a venerdì 1 dicembre 2023, coloro che hanno trasmesso istanza di partecipazione all' "Avviso straordinario per la fornitura gratuita o semi-gratuita libri di testo a.s. 2023/2024" tramite il portale regionale StudioInPuglia, presentando domanda nella finestra temporale dal 4 settembre al 24 settembre, potranno consegnare la documentazione necessaria alle verifiche propedeutiche alle procedure di rimborso.La documentazione dovrà essere consegnata presso l'Ufficio Protocollo del Palazzo di Città (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12 ed il giovedì pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30) oppure tramite PEC all'indirizzo protocollo@cert.comune.trani.bt.it.Di seguito, i documenti richiesti:La mancata presentazione di tutta la documentazione sopra elencata entro i termini comporterà automaticamente l'esclusione dal rimborso.