Forza Italia esprime vicinanza al Comitato di Colonna

La notizia dell'avvenuta costituzione del Comitato di Colonna non ha lasciato indifferente la classe politica tranese e in molti si interrogano su quali saranno le sue prossime mosse. A distanza di qualche giorno, Pasquale De Toma, Capogruppo Consigliare di Forza Italia è intervenuto per esprimere sostegno ai cittadini promotori.«Io, Alfonso Mangione, Commissario cittadino, Giuseppe Laricchia, Vicecoordinatore Provinciale, l'intera comunità politica di Forza Italia – ha dichiarato Pasquale - saremo sempre dalla parte dei cittadini. Quando ci giunge qualche segnalazione, è una prassi per noi, cerchiamo in tutti i modi di favorire l'interlocuzione con gli enti preposti perché il fine ultimo del nostro impegno è risolvere i problemi e migliorare la qualità della vita dei cittadini. In Via Po, in particolare, siamo già intervenuti per la riaccensione dei lampioni dell'illuminazione pubblica e per interventi di pulizia straordinaria da parte di AMIU. Ci meraviglia un po' – ha punzecchiato - che l'Amministrazione Comunale sia rimasta insensibile di fronte alle argomentate sollecitazioni poste dal Comitato riguardo la pulizia, l'igiene, la sicurezza e la qualità del verde. Lungi dal voler strumentalizzare politicamente la situazione, non è nel nostro stile – ha chiarito Pasquale - pur essendo il nostro un partito all'opposizione, siamo disponibili ad incontrare i promotori del Comitato per avere un confronto con loro e aiutarli. Saremmo felici, infatti, di ascoltarli perché da chi, se non dai residenti stessi, possono provenire i migliori input per la riqualificazione di Colonna? Quest'ultima, che dovrebbe essere il fiore all'occhiello della Città, è diventata, invece, un mero parcheggio di venditori, si spera vivamente che siano tutti in regola ed autorizzati dal Comune. Con la riqualificazione della Lampara, la riapertura dei bagni pubblici, interventi di pulizia più frequenti e una presenza maggiore delle Forze dell'Ordine – ha concluso - potrebbe tornare allo splendore di un tempo. È ciò che noi auspichiamo e per cui combatteremo politicamente».Parole durissime contro l'Amministrazione Bottaro, incoraggiamento al neonato Comitato e diverse proposte sul tavolo. "Pars destruens", ma anche "pars construens", per citare i latini. Forza Italia si prepara così alle nuove sfide politiche all'orizzonte.