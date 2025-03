Congressi cittadini di Forza Italia, la nota del senatore e portavoce Dario Damiani

Si sono conclusi, con la sola eccezione di un rinvio a Bisceglie, i congressi cittadini di Forza Italia nei comuni della provincia di Barletta Andria Trani. Ampia la partecipazione degli iscritti e dei dirigenti del partito, culminata a Barletta, comune che registra il più alto numero di tesserati in Puglia, dove hanno votato per l'elezione del nuovo Segretario circa 1500 persone, alla presenza anche del commissario regionale on. Mauro D'Attis."Forza Italia si conferma in ottima salute sul nostro territorio, registrando numeri di democrazia che ci rendono fiduciosi anche in vista dei prossimi importanti impegni elettorali, primo fra tutti le elezioni regionali pugliesi ma anche, restando nel nostro ambito provinciale, le comunali a San Ferdinando. Ringrazio tutti gli iscritti e i dirigenti che hanno animato con proposte e interventi queste giornate di confronto, in particolare Rosa Scognamiglio, Teresa Cramarossa, Giovanni Ceto e Alfonso Mangione, e auguro buon lavoro ai Segretari neoeletti Rosa Tupputi a Barletta, Sergio D'Addato a Trani, Marcello Fisfola ad Andria, Antonio Labianca a Canosa di Puglia, Felice Laddaga a Minervino Murge, Gennaro Martino a Spinazzola, Gianluca Dilecce a Margherita di Savoia, Vito Musciolà a Trinitapoli e Aniello Valente a San Ferdinando di Puglia. Rafforzare lo spirito di squadra per raggiungere risultati sempre più soddisfacenti sia adesso la nostra priorità", commenta il senatore nonché vicecommissario vicario e portavoce di Forza Italia Puglia Dario Damiani.