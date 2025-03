"Forza Italia" a Trani ha un nuovo segretario politico: Sergio d’Addato

COMUNICATO STAMPA. Forza Italia-Trani, ha il piacere e il dovere di comunicare alla cittadinanza che nella giornata di ieri 15/03/2025, si è svolto a Trani nel salone conferenze dell' hotel Ibis il congresso cittadino che ha visto, dopo un confronto partecipativo, leale e democratico, l'elezione di Sergio d'Addato a segretario cittadino. Cinquantaseienne tranese, libero professionista, queste le prime considerazioni del nuovo segretario:"Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento a tutti i partecipanti al congresso. Un apprezzamento particolare va ai parlamentari, ai consiglieri regionali e comunali, ai tesserati e a tutti coloro che da sempre sostengono il nostro partito.Rivolgo un sentito ringraziamento al Commissario uscente Mangione e all'ex direttivo con i quali auspico di poter lavorare per portare risultati concreti alla nostra città.Forza Italia è da sempre un partito moderato, inclusivo e propositivo, ed è in questa direzione che mi impegno, insieme a tutto il futuro direttivo e a tutti coloro che vorranno dare il loro contributo, ad affrontare il prossimo periodo, ricco di impegni elettorali e di sfide importanti per la cittadinanza.Tra i nostri principali obiettivi c'è l' unità del centrodestra, fondamentale per costruire un' alternativa seria e credibile per Trani.Nei prossimi giorni comunicheremo la composizione completa del nuovo Direttivo eletto e illustreremo nel dettaglio i programmi e i progetti che intendiamo portare avanti per la nostra città.Esprimo il mio entusiasmo per questo inizio e invito tutti a condividere idee e proposte per migliorare la nostra amata Trani.Rag. Sergio d'AddatoSegretario cittadino Forza Italia Trani.