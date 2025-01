Francesco e Mariagrazia: da Trani a Montecitorio in musica

Sono due i giovanissimi talenti tranesi ,che il prossimo 20 gennaio si esibiranno a Montecitorio nell'ambito dell' evento organizzato, a livello nazionale. dall' Associazione "Nel Nome del Rispetto" di Foligno, sono due ragazzi che hanno cominciato a suonare molto presto tanto da essere notati per il loro talento. Francesco Danese è un flautista, mentre Mariagrazia Di Bello è violinista, copre da subito un talento innato per il violino, li abbiamo intervistati prima della partenza per sapere un po' di più su di loro e sui loro progetti futuri.: Mi chiamo Francesco Danese e il flauto non è solo il mio strumento, ma la voce con cui da bambino ho imparato a sognare. Ho avuto come guida insegnanti straordinari comee soprattutto la professoressadirigente orchestrale, grazie a loro ho trasformato una passione in una missione: raccontare emozioni e valori attraverso la musica.Il 20 gennaio 2025 avrò l'onore di esibirmi come primo flauto alla Camera dei Deputati grazie all'Associazione "Nel Nome del Rispetto" che si prefigge l'obiettivo di seminare la cultura del rispetto e dell'amore nelle nuove generazioni. Per me questo evento non rappresenta solo un prestigioso traguardo, ma anche un' opportunità per dimostrare che la musica non conosce confini. è il linguaggio universale che abbatte le barriere e unisce le persone. Porto con me non solo le note, ma anche il sogno di ispirare gli altri, di lasciare un segno profondo, perché suonare significa rendere indimenticabile ciò che non può essere detto a parole.Ho iniziato lo studio del violino in terza media, grazie al maestroche sin dall'inizio mi ha trasmesso una grande passione per questo strumento e mi ha incoraggiato a proseguire con il liceo musicale. Frequento in contemporanea il conservatorio "Niccolò Piccinni" di Bari, sotto la guida del maestroUna persona particolarmente importante per me è la M°, direttrice di questa meravigliosa orchestra, che sin dal primo momento ci ha dimostrato l'importanza e l'armonia del suonare insieme.R: Sono profondamente onorata ed emozionata di suonare in un luogo prestigioso come la Camera della regina presso la Camera dei Deputati di palazzo Montecitorio a Roma.® Riproduzione riservata