Francesco, Mario, Matteo e Paolo: quattro nuovi sacerdoti nella nostra Arcidiocesi

Una inattesa ed emozionante parentesi l'altra sera nel corso della manifestazione celebrativa del "Premio Don Uva" in piazza Duomo: appena ordinati sacerdoti sull'altare della Cattedrale, sono stati invitati sul palco Francesco Lattanzio, Mario Luciano Sciacqua, Matteo Losapio, Paolo Spera, ed insieme all'arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzio hanno rivolto un breve ma profondo saluto al pubblico, ricordando anche l'importanza del messaggio di Don Pasquale Uva nella serata a questi dedicata.E come aveva detto mons. D'Ascenzio già nell' omelia della solenne concelebrazione che si era appena svolta in occasione dell'ordinazione sacerdotale dei quattro: "Francesco, Matteo e Paolo, insieme a don Davide formerete una fraternità presbiterale in seminario a Bisceglie, con l'incarico della pastorale vocazionale diocesana. Mario, insieme a don Gianni e don Enzo, formerete un'altra fraternità sacerdotale nella Parrocchia degli Angeli Custodi in Trani".