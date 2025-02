Donna di Trani coinvolta in un frontale

Per cause in corso di accertamento, un'auto ha invaso la corsia opposta scontrandosi con un'altra vettura, è accaduto stamani intorno alle ore 09.00, in corrispondenza della uscita Bisceglie nord della 16bis. I due mezzi coinvolti sono una Fiat Panda ed una Fiat Punto, guidati rispettivamente da una donna di 37 anni di Trani, per accertamenti si trova all'ospedale "Dimiccoli" di Barletta ed un uomo di 30 anni di Bisceglie, rimasto illeso. Sul luogo dell'incidente è intervenuto il personale sanitario del 118 unitamente ad una pattuglia della Polizia Locale, impegnata nei rilievi.