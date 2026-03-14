A.Giannetti - M.Galiano - D.Ciliento. <span>Foto Credits</span>
A.Giannetti - M.Galiano - D.Ciliento. Foto Credits
Politica

Galiano e il PD: asse di ferro per il futuro di Trani

Il centrosinistra si compatta attorno al professore: «Ascolto e competenza per una nuova fase amministrativa fondata sullo spirito di servizio»

Trani - sabato 14 marzo 2026 6.35
Il centrosinistra tranese serra i ranghi e riparte dalla sua base storica. Nella serata di ieri, il circolo del Partito Democratico ha ospitato il primo confronto ufficiale con il candidato Sindaco Marco Galiano, sancendo un'alleanza che va oltre la semplice convergenza elettorale. L'incontro, caratterizzato da una partecipazione massiccia di iscritti e simpatizzanti, ha permesso di delineare i tratti distintivi della proposta Galiano: un mix di rigore istituzionale, derivante dal suo percorso nel mondo dell'istruzione e dello scautismo cattolico, e una visione di città che mette al centro il "patto" di fiducia tra amministrazione e cittadini. Per il segretario Antonio Giannetti e per la comunità dem, il profilo di Galiano rappresenta la sintesi ideale per guidare una fase di rinnovamento che sappia coniugare coesione sociale e sostenibilità, presentandosi come l'alternativa credibile per il governo della città.tl@
  • Di seguito il testo integrale del comunicato stampa:

«Nella serata di ieri, presso la sede del Partito Democratico di Trani, si è svolto un incontro decisamente partecipato con il Prof. Marco Galiano, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni amministrative. L'iniziativa ha rappresentato il primo, vero e significativo momento di confronto con la comunità democratica cittadina. Iscritti, militanti e simpatizzanti hanno preso parte numerosissimi a un dialogo vivo e costruttivo sui temi che riguardano il futuro amministrativo della città, offrendo contributi, idee e riflessioni utili alla definizione delle priorità programmatiche che dovranno orientare l'azione di governo nei prossimi anni. Nel corso dell'incontro il professor Galiano, dopo una breve presentazione personale, ha illustrato i principali indirizzi della propria proposta amministrativa, soffermandosi in particolare sulla propria visione di città e sulla necessità di ricostruire un rapporto solido e continuativo tra istituzioni e cittadini. Un rapporto fondato sull'ascolto, sulla trasparenza e sul senso di responsabilità nell'esercizio della funzione pubblica: principi che dovranno porre al centro dell'azione amministrativa la qualità dei servizi, la coesione sociale e una prospettiva di sviluppo equilibrata e sostenibile per la città di Trani. Il percorso umano e professionale del professor Galiano, maturato nel mondo della scuola e nell'esperienza dello scautismo cattolico, testimonia una lunga militanza con l'impegno educativo e con il servizio alla comunità. Un profilo che nasce dall'impegno civico e che oggi mette a disposizione della città competenze, equilibrio e un profondo senso delle istituzioni. Il confronto con la base democratica si è svolto in un clima di grande attenzione e partecipazione, confermando la volontà diffusa di contribuire alla costruzione di un progetto amministrativo serio e credibile, capace di interpretare con responsabilità le esigenze della città e di valorizzarne le migliori energie. All'esito dell'incontro, il Partito Democratico di Trani ha ribadito con convinzione il proprio sostegno alla candidatura del prof. Marco Galiano e al percorso avviato dalla coalizione di centrosinistra, nella consapevolezza che la proposta oggi in campo rappresenti un'opportunità concreta per aprire una nuova fase di rinnovamento amministrativo, fondata su competenza, equilibrio istituzionale e autentico spirito di servizio verso la comunità cittadina.»

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