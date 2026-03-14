Galiano e il PD: asse di ferro per il futuro di Trani

«Nella serata di ieri, presso la sede del Partito Democratico di Trani, si è svolto un incontro decisamente partecipato con il Prof. Marco Galiano, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni amministrative. L'iniziativa ha rappresentato il primo, vero e significativo momento di confronto con la comunità democratica cittadina. Iscritti, militanti e simpatizzanti hanno preso parte numerosissimi a un dialogo vivo e costruttivo sui temi che riguardano il futuro amministrativo della città, offrendo contributi, idee e riflessioni utili alla definizione delle priorità programmatiche che dovranno orientare l'azione di governo nei prossimi anni. Nel corso dell'incontro il professor Galiano, dopo una breve presentazione personale, ha illustrato i principali indirizzi della propria proposta amministrativa, soffermandosi in particolare sulla propria visione di città e sulla necessità di ricostruire un rapporto solido e continuativo tra istituzioni e cittadini. Un rapporto fondato sull'ascolto, sulla trasparenza e sul senso di responsabilità nell'esercizio della funzione pubblica: principi che dovranno porre al centro dell'azione amministrativa la qualità dei servizi, la coesione sociale e una prospettiva di sviluppo equilibrata e sostenibile per la città di Trani. Il percorso umano e professionale del professor Galiano, maturato nel mondo della scuola e nell'esperienza dello scautismo cattolico, testimonia una lunga militanza con l'impegno educativo e con il servizio alla comunità. Un profilo che nasce dall'impegno civico e che oggi mette a disposizione della città competenze, equilibrio e un profondo senso delle istituzioni. Il confronto con la base democratica si è svolto in un clima di grande attenzione e partecipazione, confermando la volontà diffusa di contribuire alla costruzione di un progetto amministrativo serio e credibile, capace di interpretare con responsabilità le esigenze della città e di valorizzarne le migliori energie. All'esito dell'incontro, il Partito Democratico di Trani ha ribadito con convinzione il proprio sostegno alla candidatura del prof. Marco Galiano e al percorso avviato dalla coalizione di centrosinistra, nella consapevolezza che la proposta oggi in campo rappresenti un'opportunità concreta per aprire una nuova fase di rinnovamento amministrativo, fondata su competenza, equilibrio istituzionale e autentico spirito di servizio verso la comunità cittadina.»