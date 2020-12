Gestione parcheggi: "Grande occasione o grande bluff?"

Il centro destra tranese e i dubbi sulla gestione dei parcheggi: lo scrivono le segreterie politiche di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Lista Palumbo Sindaco, con i consiglieri comunali Ferri, Cozzoli, Di Leo, De Toma, Palumbo e Centrone."Prendiamo atto della delibera di Giunta del 03.12 u.s. con la quale il Comune di Trani, su iniziativa di un gruppo di imprese private, sarebbe intenzionato ad avviare l'iter per giungere alla gestone integrata dei parcheggi cittadini da realizzarsi mediante project financing e relativo affidamento del servizio per una durata ventennale.Finalmente! Verrebbe da dire.Ma da una rapida lettura della delibera si nota subito come dei tanti milioni di euro che vengono menzionati (37 milioni!), al Comune di Trani verrebbero in tasca solo gli spiccioli, 400.000 euro annui a fronte della concessione di circa 3700 stalli a raso (per intenderci le note e amate strisce blu in strada). L'unico intervento reale a carico dei concessionari sarebbe il completamento dei 153 posti auto in P.zza XX Settembre.Da un calcolo veloce si evince, quindi, che il Comune incasserebbe per ogni suo singolo stallo già esistente circa 0.28 centesimi al giorno.Avete capito bene, solo 0.28 centesimi al giorno per 20 anni a fronte della possibilità, per l'impresa aggiudicataria del servizio, non solo di incassare il 99% della sosta ma anche di stabilire proprie tariffe senza alcuna previsione di riduzione per i cittadini e senza la previsione di investimenti seri, a fronte di una operazione che, come scritto in delibera, sarà di un ammontare complessivo di oltre 37 milioni di euro.Ognuno può comprendere chiaramente per chi ci sarebbe evidente convenienza e chi ne pagherebbe le conseguenze.Certo sarebbe interessante anche comprendere quanto l'Amet stia incassando da quando ha installato i parcometri, per valutare se la somma di 400.000 euro annui sia già introitata dalla odierna gestione e se così fosse quanto inciderebbe il mancato introito sul bilancio aziendale.Non è neanche trascurabile il destino degli attuali dipendenti che espletano il servizio di ausiliari del traffico, che fine faranno?A questo si ridurrebbe il piano parcheggi sventolato in campagna elettorale? All'affidamento a privati di ciò che già esiste e già viene gestito dall'Amet, facendolo passare per un "progetto integrato"? A noi sembra che tutto questo sia semplicemente fumo negli occhi.Non ci sembra ci siano reali vantaggi per la città né per i singoli cittadini!Pertanto la nostra coalizione manterrà alta l'attenzione e non permetterà che un'operazione che sembra lesiva dell'interesse pubblico passi così facilmente.Siamo consci che i numeri dell'attuale maggioranza siano tali da superare e ignorare le nostre perplessità e proposte, ma confidiamo anche su un consiglio comunale che eletto dai cittadini tranesi operi nel loro esclusivo interesse. Ci diamo l'appuntamento al prossimo consiglio comunale del 30 dicembre".