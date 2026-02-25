Giacomo Marinaro annuncia una conferenza per venerdì 27 febbraio alle ore 12:00

L'ipotesi è che la convocazione sia collegabile alle tensioni interne al Partito Democratico

Il Presidente del Consiglio Comunale di Trani,, incontrerà la stampaCome per la conferenza stampa del Vice Sindaco Ferrante prevista per domani, al momento non sono disponibili anticipazioni sui contenuti che saranno illustrati. Possiamo solo provare ad immaginare che la comunicazione potrebbe essere inerente alla situazione creatasi all'interno del Partito Democratico, attualmente in fibrillazione dopo la recente designazione del Prof. Marco Galiano come candidato sindaco del centro sinistra. L'ipotesi è che tale scelta potrebbe aver contribuito a un distacco giudicato definitivo da Marinaro dal Partito Democratico che non ha accolto a suo tempo le reiterate richieste dell' avv.di far svolgere le primarie per la scelta del candidato Sindaco per le elezioni di maggio.