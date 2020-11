Social Video 1 minuto Giacomo Marinaro eletto presidente del Consiglio comunale

Con 22 voti ottenuti, Giacomo Marinaro è il nuovo presidente del Consiglio comunale. Il quorum è stato subito raggiunto: solamente 11 le schede bianche e 1 nulla. «Ringrazio davvero di cuore tutti i miei colleghi che hanno espresso la fiducia nei miei confronti» - sono state le parole del neo-eletto.«Dovrò dare maggior impegno affinchè sia il Presidente di tutti quanti. Stiamo vivendo un momento di grande difficoltà e ci sarà bisogno dell'aiuto di tutti».«La votazione del Presidente del Consiglio era il banco di prova della compattezza della mia maggioranza» - è stato il commento del primo cittadino. Una nomina che avviene alla prima votazione e che quindi rappresenta «un caso molto raro per la nostra città e non posso che esserne felice».Michele Di Gregorio è stato invece nominato, in seconda votazione, vice presidente del Consiglio con 21 votazioni. All'ufficio di presidenza siederanno, infine, Carlo Ruggiero e Michele Centrone: il primo nominato con 20 votazioni e Centrone con 7 votazioni.