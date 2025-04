"Giardini Urbani – Forme Sostenibili" dal 10 al 13 aprile a Trani

Nel cuore verde e affacciato sul mare della splendida Villa Comunale di Trani, dal 10 al 13 aprile, torna "Giardini Urbani – Forme Sostenibili", l'evento ideato e realizzato dall'Associazione Culturale Forme in collaborazione con la Città di Trani e con Amiu S.p.A. con il patrocinio della Regione Puglia.Un festival che non è solo celebrazione della bellezza naturale, ma anche un potente momento di sensibilizzazione e riflessione sul rispetto per l'ambiente, per la cultura e per l'essere umano. Il tema conduttore dell'edizione 2025 è la Felicità: quella che nasce dalla connessione con la natura, dalla condivisione, dall'arte, dalla cultura e da un impegno concreto verso la sostenibilità.La storica Villa Comunale, simbolo di benessere e memoria collettiva, sarà il palcoscenico di un fitto calendario di eventi: talk, laboratori, mostre, concerti, performance teatrali, yoga, attività per bambini, esposizioni artistiche e floreali. Il programma prevede anche la presenza di ospiti istituzionali, esperti del settore ambientale e culturale, momenti di intrattenimento e riflessione, coinvolgendo scuole, famiglie, turisti e cittadini di ogni età. Un viaggio immersivo tra colori, profumi, emozioni e idee che trasformerà la Villa in un giardino incantato, grazie alla collaborazione con aziende florovivaistiche, artisti, associazioni, scuole e professionisti del benessere.La manifestazione sarà un'occasione per incontrare protagonisti della cultura, dell'ambiente, dell'arte e delle istituzioni in un contesto informale, autentico e profondamente ispirato ai valori della sostenibilità, dell'inclusione e della felicità collettiva. Tra i momenti salienti del programma:• Inaugurazione ufficiale: Giovedì 10 aprile, ore 19.30• Talk, laboratori creativi e floreali, visite guidate per scuole, yoga e meditazione• Spazio letterario a cura del Prof. Guido Croci e presentazioni di libri• Animazioni per bambini, attività educative e creative a cura di JAMBO PARK• Esposizioni artistiche: quadri, carrozze d'epoca e stand artigianali• Performance teatrali a cura del Teatro Mimesis e InAteatro• Sfilate di moda ecosostenibile con gli stilisti Michele Gaudiomante, Seba e la collezione Be You di Mondottica• Musica dal vivo, concerti, aperitivi green con i fiori edibili• Premiazioni e gran finale domenica seraTra gli ospiti attesi:• Il Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro• Vice Sindaco Fabrizio Ferrante e tutta l'amministrazione della Città di Trani• L'Assessore Regionale Debora Ciliento• Il Direttore del Dipartimento Cultura Regione Puglia, Aldo Patruno• L'esperto vivaista Pasquale Pichichero• Il Dirigente scolastico Marilena De Trizio• L'imprenditore Aldo Liguori• Il conduttore e moderatore Kevin DellinoCoordinamento e Direzione Artistica:• Elena Brulli, ideatrice dell'evento• Cesare Ettore Natalicchio, Direttore evento• Media Manager: Giuseppe Martiradonna• Collaborazione tecnica: Arch. Giovanna Alicino• Fotografia: Donato Cellamare e Maria Prudenza Nugnes• Animazioni: Jambo Park• Segreteria organizzativa: Bruno ClaraCon il supporto delle associazioni: Avis Trani, Gli Angeli del Soccorso, Associazione Polizia di Stato, e i ragazzi del progetto Trani Autism Friendly.