Giornata dei calzini spaiati, iniziative anche alla scuola Petronelli

Venerdì 5 febbraio 2021 gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria "Mons. Petronelli" di Trani hanno partecipato alla coloratissima Giornata Dei Calzini Spaiati: un modo semplice per coinvolgere grandi e piccoli sulla tematica della diversità e dell'amicizia.La giornata è stata ideata dai bambini della, in Friuli Venezia Giulia per dimostrare con un gesto che le piccole o grandi differenze non cambiano la sostanza delle cose: due calzini diversi per forma, misura e colore sono sempre e comunque calzini e perfettamente in grado di assolvere la loro funzione, aggiungendovi un tocco di fantasia.Oggi ogni bambino ha colorato e appeso un disegno con i calzini spaiati nella nostra scuola: tutti hanno scritto un messaggio – una frase oppure un disegno – sull'amicizia. Lasciare un messaggio di amicizia è un modo per tornare a sentirci più vicini!