Giornata Europea della Cultura Ebraica, orari speciali per la sinagoga S.Anna

Domenica 18 settembre 2022, in oltre cento località in Italia si svolgerà la 23a Giornata Europea della Cultura Ebraica: una manifestazione nel nostro Paese particolarmente fortunata e riuscita, con decine di migliaia di visitatori che ogni anno raccolgono l'invito a visitare sinagoghe e quartieri Ebraici.L'iniziativa, coordinata e promossa in Italia dall'Unione delle Comunità ebraiche italiane e alla quale aderiscono 30 Paesi europei, ha quest'anno come tema il "Rinnovamento": "Un invito a pensare nuovi modelli di convivenza e di sviluppo, di fronte alle grandi e difficili sfide del nostro tempo".La Sinagoga Museo Sant'Anna per l'occasione sarà visitabile dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 19,00 con un biglietto d'ingresso speciale a soli €2. Per ulteriori informazioni: info@fondazioneseca.it o 0883.58.24.70.