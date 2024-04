Un'altra serata di successo al Polo Museale con Sebastiano Somma

Un'altra serata di successo per la Fondazione S.E.C.A. e il Polo Museale Diocesano di Trani, con il recital "La Passione" interpretato dall'eccellente Sebastiano Somma.Grazie alla grande partecipazione, grazie alla musica, ma soprattutto grazie ai testi e all'intensa interpretazione dell'attore campano si è creata un'atmosfera coinvolgente tra il pubblico in sala. L'intensità delle musiche della Melos Orchestra diretta dal M° Francesco Finizio e le splendide voci del Gospel Italian Singers hanno toccato le corde vocali delle emozioni suscitando riflessioni di varia natura. In tanti si sono commossi. Applausi scroscianti ai talentuosi musicisti e alle coriste.Sebastiano Somma narrando le ultime ore di vita del Cristo dal punto di vista del centurione romano, ha ripercorso il Mistero Pasquale, la Settimana Santa con il racconto di una di quelle figure solo apparentemente marginali nei dolorosi eventi della Passione.Forte impatto spirituale per le musiche sacre e per il Cristo Crocifisso, opera lignea scolpita e dipinta dei maestri di Ortisei della Confraternita Maria S.S. dell'Apparizione. La statua, collocata in scena, fra gli artisti, ha suggellato il recital trasportando i presenti in un clima di immenso raccoglimento e profonda umanità.Si ringrazia per la collaborazione Fineco Bank Private Banking Barletta, Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva, Gest® e Corteinfiore