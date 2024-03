A Pasquetta tour speciali nel Polo Museale - Fondazione Seca

La Fondazione S.E.C.A. continua costantemente e con l'impegno profuso da sempre nella promozione della cultura, dell'arte e della storia. Anche la Santa Pasqua 2024 sarà occasione per visitare il Polo Museale Diocesano partendo da Palazzo Lodispoto in Piazza Duomo, sede del Museo Diocesano e del Museo della Macchina per scrivere, proseguendo con l'antica Sinagoga Museo Sant'Anna. Regolari le aperture al mattino dalle ore 9,30 alle 13,30 e al pomeriggio dalle ore 15,30 e 19,00.Il lunedì dell'Angelo, 1° aprile, sono programmate due visite guidate: una alle ore 10,00 e l'altra alle ore 16,00, dal titolo "Pittura vascolare, incisioni lapidee e scrittura meccanica". Due interessanti tour di approfondimento sui più importanti reperti della collezione archeologica Lillo-Rapisardi, della sezione del "lapidarium" custodita nel Museo Diocesano fino alle macchine per scrivere in un racconto sulla storia della scrittura meccanica nel tempo. Un viaggio attraverso le antiche tecniche pittoriche, scultoree e l'importante innovazione della scrittura del secolo scorso.Il tour guidato ha un costo di € 5 con obbligo di prenotazione telefonica.Info: tel. 0883.58.24.70 o email: info@fondazioneseca.it