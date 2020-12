Giornata internazionale del volontariato, sul sito del Comune di Trani uno spazio dedicato al terzo settore

nominativo del referente

informazioni di contatto dell'organizzazione (numeri, mail, indirizzi)

link del sito web e/o social dell'organizzazione.

Oggi si celebra la giornata internazionale del volontariato.L'Amministrazione Comunale ha inteso esprimere attestato di stima e riconoscenza ai tanti volontari tranesi che quotidianamente operano per la propria comunità e che durante la grave pandemia Covid-19 hanno dato prova di grande dedizione e cura verso il prossimo.Per dare giusta attenzione e risalto ai volontari tranesi, l'Amministrazione Comunale ha inteso dedicare sul proprio sito Istituzionale uno spazio dedicato al Terzo Settore Tranese.La pagina creata ospiterà i dati utili di ogni singola associazione per favorire la conoscenza, da parte della popolazione, delle organizzazioni che hanno sede a Trani.Le associazioni che intendono usufruire di questo spazio pubblico dedicato devono far pervenire entro giovedì 10 dicembre 2020 una mail all'indirizzo urp@comune.trani.bt.it contenente i seguenti dati: