Giornata internazionale della Guida turistica fra architettura romanica e storia cittadina

In occasione della Giornata internazionale della Guida turistica, la città ha potuto apprezzare il fascino di Sant'Antonio Abate nel corso dell'appuntamento organizzato da Andrea Moselli, che ha registrato una discreta affluenza. L'evento ha permesso ai partecipanti di conoscere a fondo il plesso, che si distingue non solo come interessante esempio di architettura romanica tra le chiese a sala a cupola in asse, ma anche come testimonianza delle vicissitudini storiche della città.Una mattinata per comprendere la professionalità delle guide turistiche, figure chiave nella valorizzazione del patrimonio culturale e nella promozione del turismo.L'entusiasmo e la partecipazione del pubblico hanno reso la giornata un successo, confermando l'importanza di iniziative come questa per avvicinare la comunità alla storia del territorio.