Giovedì Santo, Monsignor D'Ascenzo ai sacerdoti: «Una chiesa povera per i poveri»

Con la Messa Crismale si aprono le celebrazioni della Settimana Santa. Il sacro rito, presieduto da S.E. Mons. D'Ascenzo, ha visto la partecipazione dei soli sacerdoti, restando pertanto esclusa la presenza dei fedeli laici.Mons. D'Ascenzo durante la tradizionale omelia ha annunciato, in attuazione degli orientamenti pastorali, l'intenzione di realizzare una "chiesa povera per i poveri". A riguardo ha ricordato la istituzione delle "antenne condominiali", cioè famiglie che hanno come obiettivo quello di individuare e segnalare alle vicine realtà ecclesiastiche le situazioni di povertà all'interno dei condomini in cui vivono.Infine il presule, rinnovando gli auguri ai sacerdoti nel giorno della memoria dell'ordinazione sacerdotale, ha ringraziato i sacerdoti, i diaconi, gli operatori caritas e tutti i gruppi di volontariato attenti alle diverse "povertà".