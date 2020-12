Gli auguri del sindaco alla città di Trani: «Non è necessario essere vicini per volersi bene»

Social Video 30 secondi Gli auguri del sindaco alla città di Trani

Non è mancato anche quest'anno il tradizionale video messaggio del sindaco Amedeo Bottaro per augurare alla cittadinanza un buon Natale. «Certo è un Natale diverso - ha detto il primo cittadino - ma anche questo Natale merita un augurio a tutta la città».«Un Natale - ha proseguito il sindaco - che benché ci fa essere fisicamente lontani al contrario ci deve far essere molto più vicini. Non è necessario essere vicini per volersi bene ma al contrario è necessario volersi bene anche più di prima».