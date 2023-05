Gli Oer di Trani in soccorso alle comunità romagnole

E' già attivo da ieri mattina presso le città di Forlì e Cesena il primo contingente composto da 25 volontari Anpas Puglia attivati dalla Sala Operativa Nazionale per portare soccorso alle comunità romagnole colpite dagli eventi alluvionali.Sono 6 le Associazioni di Pubblica Assistenza complessivamente coinvolte per questa prima tornata, di cui 2 della Città Metropolitana di Bari (Protezione Civile Rutigliano e Serbari), 3 della Provincia Barletta-Andria-Trani (Associazione G. Marconi di Spinazzola, OER Bisceglie e OER Trani) ed 1 della Provincia di Brindisi (Fratellanza Popolare San Vito dei Normanni). Molte di esse ritornano sullo scenario emergenziale per rischio idrogeologico dopo aver proficuamente operato presso la città di Senigallia lo scorso Settembre.Trasferiti sul posto 3 idrovore ad alta capacità di pompaggio, 6 veicoli per la logistica e 5 mezzi fuoristrada dotati di moduli AIB che per l'occasione saranno impiegati per le attività di pulizia di strade e opifici dal fango.Il contingente opererà sul campo fino al 28 maggio porssimo per essere poi avvicendato da altri volontari.