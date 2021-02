Good Games, alla Biblioteca comunale la consegna dei libri della rassegna

Lunedì 1 marzo alle ore 16,00 presso la Biblioteca comunale Giovanni Bovio a Trani, in Piazzetta San Francesco, si svolgerà la consegna alla biblioteca cittadina dei libri dell'iniziativa "Good games. Libri, reti e storia di ordinaria resilienza". I rappresentanti delle 5 cinque librerie tranesi, protagoniste della rassegna letteraria "on line", organizzata e promossa dall'Assessorato alle Culture della Città di Trani, diretto da Francesca Zitoli, doneranno alcuni testi, tra cui quelli oggetto delle presentazioni del fitto cartellone di presentazione di libri, che dal 28 dicembre scorso al 31 gennaio 2021 si sono succeduti "on line", con grande successo di pubblico, sulle pagine social del canale istituzionale della Biblioteca Giovanni Bovio e su quelle delle singole librerie.Interverranno il sindaco della città di Trani Amedeo Bottaro e l'assessore alle culture Francesca Zitoli.Pasqua Di Domizio di Amabile libreria religiosa,Rosangela Cito de La Biblioteca di Babele,Francesca Peri e Nicola Caffarella di Luna di Sabbia,Enzo Covelli ed Elisa Mantoni della libreria Miranfù eGiovanni D'Avanzo di Mondadori Bookstore Trani.Modera Annamaria Natalicchio.La consegna sarà effettuata nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.