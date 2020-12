Good games: istituzioni, biblioteche e librerie insieme per la ripartenza

Mercoledì 23 dicembre alle ore 12,00 presso la Biblioteca comunale Giovanni Bovio a Trani, in Piazzetta San Francesco, si svolgerà la presentazione dell'iniziativa "Good Games. Libri, reti e storia di ordinaria resilienza", il primo passo di un lungo percorso di sinergia tra istituzioni, biblioteche pubbliche e 5 librerie private che dimostrano concretamente una possibile via di ripartenza, mettendosi in rete e organizzando più di 40 eventi on line di promozione e presentazione di libri, incontri con gli autori, laboratori creativi per bambini e laboratori di scrittura per ragazzi.Il programma partirà il 28 dicembre sino a fine gennaio con eventi dedicati anche alla Shoah dal 20 al 27 gennaio per il Giorno della Memoria. Alla presentazione dell'iniziativa interverranno il sindaco della città di Trani Amedeo Bottaro e l'assessore alle culture Francesca Zitoli. Modera Annamaria Natalicchio.In diretta streaming i contributi dei referenti delle 5 librerie protagoniste del progetto: Pasqua Di Domizio per Libreria Amabile, Vincenzo Covelli per Libreria Miranfù, Giovanni D'Avanzo per Libreria Mondadori, Rosangela Cito per La Biblioteca di Babele e Francesca Peri per Luna di sabbia.La presentazione sarà trasmessa in diretta sulle pagine facebook della Città di Trani e della Biblioteca comunale Giovanni Bovio.