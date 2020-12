Good Games, spazio a libri e cultura con il nuovo progetto della Città di Trani

Presentata nella biblioteca comunale Giovanni Bovio l'iniziativa «Good Games. Libri, reti e storia di ordinaria resilienza», promossa dall'Assessorato alle culture della città di Trani, in collaborazione con Amabile libreria religiosa, La Biblioteca di Babele, Luna di Sabbia, Miranfù e Mondadori Bookstore. Nel nome, il progetto "Good games" strizza l'occhio al titolo del saggio di Alessandro Baricco "The Game" dedicato alla rivoluzione digitale degli ultimi 20 anni, affrontata sia dal punto di vista tecnologico che da quello culturale.A causa del particolare momento storico che stiamo vivendo, infatti, molta della socialità a cui eravamo abituati si è trasposta on line, e proprio on line sono stati pensati gli incontri del progetto culturale, fruibili in diretta streaming sulle pagine facebook della Biblioteca comunale 'Giovanni Bovio' di Trani e delle librerie in rete per l'iniziativa.32 eventi di promozione e presentazione di libri, incontri con gli autori, laboratori creativi per bambini e laboratori di scrittura per ragazzi, tutti dalle tematiche trasversali: da quelle religiose alla letteratura per bambini e ragazzi, dall'uso consapevole della rete alla poesia, dalla attualità alla resilienza, dal futuro alla speranza. Il programma partirà il 28 dicembre e proseguirà sino a fine gennaio, con eventi dedicati anche alla Shoah in occasione del "Giorno della memoria". Tra i tanti autori ospiti nomi importanti come Nicola Lagioia, già premio Strega e direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino.Alla presentazione dell'iniziativa è intervenuto il sindaco della città di Trani, Amedeo Bottaro. "Non abbiamo pensato ad una misura di ristoro 'passiva', ma abbiamo avuto la capacità di sostenere con questo evento culturale le librerie, ultimo avamposto della cultura cittadina, facendole lavorare. Al tempo stesso abbiamo pensato anche a chi deve rimanere a casa in un momento difficile come questo, dando la possibilità di fruire di piacevoli iniezioni di cultura, che possano avere una funzione didattica (e penso ai ragazzi), o semplicemente suscitare la curiosità e la voglia di leggere, distogliendo tutti da un clima non proprio leggero a causa della pandemia. Un modo diverso e divertente per passare queste festività. L'iniziativa, condivisa con l'assessorato, è corroborata poi dal fatto che ogni libreria farà una cospicua donazione di libri alla Biblioteca comunale, che metterà a disposizione gratuitamente tutto il patrimonio librario, sottolineando in tal modo la centralità dell'istituzione biblioteca per Good Games. Ringrazio tutte le librerie per questa ulteriore e importante iniziativa - ha chiosato il primo cittadino - nel momento in cui stiamo finendo i lavori per Community library e stiamo completando la digitalizzazione della Biblioteca comunale. Questo evento va in continuità con la strada già tracciata, quella di saper fare rete tra pubblico e privato per sostenere la cultura e il mondo arricchente dei libri e del pensiero che essi generano".«Good Games – così ha dichiarato l'assessore alle culture della città di Trani Francesca Zitoli - vuole essere solo il primo passo di un lungo percorso di sinergia tra istituzioni, biblioteche pubbliche e librerie private che dimostrano concretamente una possibile via di ripartenza. Una vera 'Città che legge' è una città che sperimenta nuove forme al passo coi tempi, che assicura la fruizione culturale anche in tempi di incertezza, che garantisce responsabilità nell'uso degli strumenti digitali di cui anche il mondo dell'editoria è in possesso. Una rete fisica tra persone per un corretto uso della rete virtuale: leggiamo responsabilmente!". Giova ricordare che la città di Trani rientra nell'elenco ministeriale "Città che legge", istituito dal Centro per il libro e la lettura.Tanto dimostra l'attenzione dell'Assessorato al comparto culturale in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo.In diretta streaming si sono succeduti i contributi dei referenti delle cinque librerie protagoniste del progetto per illustrare il corposo programma: Enzo Covelli di Miranfù, Francesca Peri di Luna di Sabbia, Pasqua Di Domizio della libreria religiosa Amabile, Giovanni D'Avanzo della libreria Mondadori Bookstore e Rosangela Cito de La Biblioteca di Babele. La presentazione è stata moderata dalla giornalista Annamaria Natalicchio e trasmessa in diretta sulle pagine social della Città di Trani e della Biblioteca comunale Giovanni Bovio di Trani.Si parte lunedì 28 dicembre con l'appuntamento on line a cura della libreria religiosa Amabile con l'incontro con Elvira Frojo, autrice de "Il Tempo Del Cuore, il galateo delle donne imperfette", che dialogherà con Marinetta Di Gravina. "Good games" terminerà il 31 gennaio con l'incontro promosso dalla La Biblioteca di Babele in compagnia con l'autore Luca Bianchini che presenterà il suo ultimo libro "Baci da Polignano".Tanti gli aspetti da sottolineare: innanzi tutto è la prima volta che le librerie del territorio fanno rete e organizzano un programma tanto dettagliato quanto interessante. Una vera sinergia tra tutti i principali attori, pubblici e privati, che promuovono la cultura, i libri e il piacere di leggere: istituzioni, biblioteca, librai e lettori di tutte le età e i palati. Gli appuntamenti on line saranno tutti gratuiti e sarà possibile seguirli in diretta sulle pagine fb delle singole librerie e sul canale istituzionale fb della Biblioteca Giovanni Bovio, perno attorno a cui ruota l'intero cartellone di eventi.L'incontro di presentazione si è chiuso con gli auguri di buon Natale da parte del sindaco e dell'assessore a tutta la cittadinanza e agli appassionati di libri.