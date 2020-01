Grave incidente sulla 16bis, tre feriti e traffico bloccato

Sta provocando code di diversi chilometri e forti rallentamenti al traffico un grave incidente avvenuto questa mattina, intorno le ore 8, sulla 16bis, tra gli svincoli Trani centro e Trani sant'Angelo, direzione nord. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che all'improvviso ci sia stata un'auto in panne e una delle macchine che la seguiva è riuscita ad evitarla mentre l'altra che è arrivata subito dopo l'ha colpita in pieno e si è ribaltata.Il bilancio è di tre feriti, trasportati in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e 118.La 16bis risulta bloccata sin dallo svincolo Trani sud e, quindi, forti disagi anche per chi proviene da Bisceglie.