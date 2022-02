Grave lutto nel corpo di Polizia Penitenziaria di Trani: morto di infarto Vittorio Palmieri

Vittorio Palmieri era assistente capo coordinatore del corpo della Polizia Penitenziaria del distaccamento di Trani, ed è deceduto a causa di un infarto fulminante.Il poliziotto è stato trasportato d'urgenza dalla sua abitazione, dove ha avvertito il malore, nell'ospedale di Andria ma purtroppo non c'è stato niente da fare.Ai funerali ha già annunciato di partecipare personalmente, con una ristretta delegazione, per dare l'ultimo saluto all'amico e collega, il segretario generale nazionale della federazione sindacale Co.s.p. Domenico Mastrulli.Vittorio Palmieri sarà salutato con tutti gli onori di Polizia in quanto deceduto durante il suo servizio al corpo di Polizia.